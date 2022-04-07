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Песков заявил, что у России есть значительные потери в войне с Украиной

Четверг, 7 апреля 2022, 20:28

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России значительные потери в войне с Украиной, однако не назвал точной цифры.

Источник: Песков в интервью телеканалу Sky News.

Прямая речь: "У нас есть значительные потери войск. И это большая трагедия для нас".

Что еще сказал Песков: пресс-секретарь Путина назвал новую причину полномасштабного вторжения России в Украину – предотвращение Третьей мировой войны.

Песков также выразил надежду, что война в Украине завершится в ближайшие дни или в ближайшем будущем из-за того, что Россия достигнет своих целей, или путем переговоров.

На уточнение журналиста, может ли эта война закончиться путем переговоров после того, что произошло, Песков ответил, что может.

Что предшествовало: Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила переговоры по радиосвязи российских военных, в которых оккупанты обсуждают массовые убийства мирных жителей в Буче.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские власти сообщают об обезвреживании почти 19 тысяч российских военных в течение 42 дней войны.

Темы: Росcиявойна
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