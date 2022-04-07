Срочная служба в Украине: весенний призыв 2022 года отменили

Весеннего призыва на срочную службу в 2022 году в Украине не будет.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ

Дословно: "По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования".

Детали: Уточняется, что в связи с военной агрессией РФ и с целью обеспечения обороны государства, поддержки боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований указом президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 "Об общей мобилизации" в государству объявлена ​​всеобщая мобилизация.

В то же время, во время проведения в Украине общей мобилизации, комплектование вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

"Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет", - подытожили в Генштабе.