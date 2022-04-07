В Молдове ввели штрафы за георгиевскую ленту и символы войны Z и V

В Молдове запретили георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые российские войска используют во время вторжения в Украину.

Поправки в законодательство одобрил парламент на заседании 7 апреля, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Партия "Действие и солидарность" заявила, что Молдове запрещаются "символы и атрибуты, пропагандирующие военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".

Депутаты также проголосовали за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, которые изготавливают, демонстрируют или распространяют запрещенные символы, будут штрафовать.

Физлицам грозит штраф до 9 тысяч леев ($490) или до 60 часов общественных работ, а юридическим — штраф до 18 тысяч леев ($980).

Ранее парламент Латвии запретил символы, используемые для обозначения военной агрессии и военных преступлений.

Напомним, правительство Эстонии одобрило поправки к уголовному законодательству, по которым будет наказываться использование вражеских символов в поддержку российской агрессии против Украины.