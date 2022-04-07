Россияне угрожали дипломатам в ООН, чтобы те не голосовали против РФ – CNN
Четверг, 7 апреля 2022, 22:42
Источники американского телеканала CNN рассказали, что российские дипломаты разослали записку с угрозами делегациям стран-членов ООН, чтобы они не приостанавливали участие РФ в деятельности Совета ООН по правам человека.
Источник: CNN со ссылкой на записку
Дословно содержание записки: "Заметим, что не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция при голосовании (удержание или неучастие в голосовании) будет расцениваться как недружественный шаг".
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Детали: Россия угрожала делегациям, что за поддержку резолюции по приостановлении участия России в деятельности Совета ООН по правам человека для этих стран наступят "последствия".
Предыстория:
- Лидеры стран Группы семи 7 апреля в совместном заявлении призвали изгнать Россию из Совета ООН по правам человека после того, как стало известно об организации российскими оккупантами массовых убийств, изнасилований и пыток украинцев в Буче.
- 7 апреля на Генеральной ассамблее ООН представители 93 стран поддержали резолюцию по прекращению участия россиян в Совете ООН.
- Министерство иностранных дел РФ отреагировало на данное решение обидой, а также попыталось распространить выдуманную историю, будто это они сами попросились уйти, а не их выгнали.
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