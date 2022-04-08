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В Буче уже идентифицировали 163 убитых россиянами жителей – мэр

Евгений КизиловПятница, 8 апреля 2022, 07:04

В освобожденной от российских войск Буче установили личность 163 местных жителей, которых убили оккупанты. Это около половины найденных в городе тел.

Источник: мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "На сегодняшний день, мы смогли идентифицировать 163 погибших. Это граждане нашего города, которые были цинично убиты, зверски замучены русскими. Мы знаем их фамилии, имя, отчество, где они проживали, кто они были – или отцом, или сыном, или женой, в той или иной семье".

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Детали: По его словам, на данный момент по городу собрали около 320 тел убитых российскими оккупантами бучанцев.

Напомним: В другом интервью Федорук сообщил, что с каждым днем растет количество обнаруженных тел в Буче, и почти все – застрелены.

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Темы: Бучажертвывойна
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