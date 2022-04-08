"Бородянка – показательный пример": под завалами нашли уже 26 погибших

В Бородянке Киевской области из-под завалов только двух домов достали тела 26 погибших, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Источник: Венедиктова в Facebook и в эфире совместного телемарафона 7 апреля, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сегодня (7 апреля – ред.) разобрали (руины) двух больших домов – нашли 26 тел погибших.

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Бородянка является показательным примером. Там не было никаких военных, никаких военных инфраструктур, но орки, когда 26-27 февраля зашли танками, в них бросили то ли гранату, то ли коктейль Молотова. Они испугались местных жителей, вызвали авиацию, которая пролетела эту (центральную) улицу – и просто уничтожала все".

Детали: Генпрокурор сообщила, что правоохранители имеют факты сексуальных преступлений, пыток в этом населенном пункте.

По словам Венедиктовой, Бородянка – самый разрушенный город Киевской области.

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Прямая речь: "По ней били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами".

Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещенная кассетная бомба, по обе стороны дороги – сожженная транспортная заряжающая машина "Смерча", а под ней ракета, которая летит до 90 километров и несет смерти и разрушения.

Сколько здесь будет жертв трудно предсказать. Только из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов извлечены 26 тел.

Авиаудары по жилищной инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население, здесь нет ни одного военного объекта".

Бородянка после российских войенных Фото Дмитрия Ларина, УП

Бородянка Фото Дмитрия Ларина, УП

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