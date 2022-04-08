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Регионы: удар по Одесщине, взрывы на Херсонщине, обстрелы Харьковщины и Донбасса

Елена РощинаПятница, 8 апреля 2022, 09:01
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В ночь на 8 апреля продолжались обстрелы Харьковщины, Луганщины, Донетчины, но удалось разблокировать движение трех эвакуационных автобусов в Донецкой области, кроме того, был ракетный удар по Одесской области и взрывы в Херсонской области, последняя страдает без воды и лекарств.

Источник: данные глав ОГА (ОВА) по состоянию на 8 утра пятницы

Детали: Харьков: ночью враг снова обстрелял из артиллерии жилые районы города: Салтовка, ХТЗ, Алексеевка. 14 пострадавших, 1 женщина погибла.

По области россияне нанесли удары по Дергачам и Балаклее.

Кроме того, оккупанты повредили железную дорогу в Барвинково, пострадавших нет.

Бои продолжаются в Изюмском направлении.

Луганщина: продолжаются постоянные минометные обстрелы и позиционные бои в Кременной, Попасной, Рубежном. Вечером враг сосредоточился на Лисичанске, где загорелись еще два дома.

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На территории области произошло 24 пожара в жилом фонде в результате обстрелов. Один человек погиб.

Донетчина: российские войска обостряют ситуацию, "поджимая" в районах Угледара, Марьинки, Авдеевки, Бахмута, Торецка и Очеретиного.

В четверг были удары с вертолета по Угледару, Славянску (ракета ХА55), в результате чего было повреждено более 10 домов.

Кроме того, были заблокированы три эвакуационных поезда. Разблокировали движение только ближе к полуночи. В настоящее время поезда двигаются по маршруту во Львов и Хмельницкий.

В результате обстрелов – трое раненых гражданских.

"Мариуполь – без изменений. Блокада, гуманитарная катастрофа, зачистка, уличные позиционные бои. Защитники города сражаются, оттягивая на себя значительные силы противника", – говорится в сообщении.

Одесская область: в результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области около 22:50. Подробности уточняются.

Николаевская область: по всей территории ночь была относительно спокойной, кроме Баштанского района, там были обстрелы. Детали выясняются.

Херсонщина: ночью в области были слышны взрывы. Информация о последствиях отсутствует.

В целом ситуация на Херсонщине становится более критической: гуманитарная катастрофа во многих селах, отсутствие воды и света, а главное – лекарства, отмечают власти.

Россияне продолжают мародерить.

Относительно спокойно ночь прошла во многих регионах Украины: на Волыни, Закарпатье, Днепропетровщине, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областях, в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской областях, на Житомирщине и Черкасщине, в Черниговской и Полтавской областях.

Темы: войнаДонбассОдесская областьХерсонская область
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