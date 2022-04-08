Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко придумал свой список "недружественных стран" – Украины в нем нет

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 11:01
фото с сайта оп

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его правительство утвердил список государств, совершающих "недружественные действия в отношении республики".

Источник: государственный портал pravo.by

Детали: Список датируется 6 апреля, а 8 апреля опубликован на Национальном интернет-портале.

В "черный список вошли 12 стран и весь Европейский союз. Но Украину не назвали "недружественной".

 

Почему это важно: Беларусь, как и Россия, ведет войну против Украины. Каждый вечер из ее территории запускаются российские ракеты, а также в начале войны с Беларуси вошли оккупационные войска.

Лукашенко говорит, что даже провел без ведома украинских властей на территории Украины специальную операцию "по освобождению беларусов".

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнапропаганда
Главное сегодня

Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину

Зеленский встретится с Путиным после победы Украины в больших битвах – Подоляк

видеоДжонсон прогулялся по Киеву с Зеленским: встретил поклонника и получил подарок

ВСУ захватили уже более тысячи единиц техники РФ – исследователи

Губернатор Курской области заявил об обстреле пограниного поста РФ

В Ровенской области у нетрезвых водителей отобрали более 200 машин: передадут ВСУ

Все новости...
Лукашенко
Лавров хочет, чтобы Беларусь была среди стран-гарантов безопасности Украины
Лукашенко заявил, что тоже провел "спецоперацию" на территории Украины
Лукашенко хочет влезть в переговоры РФ и Украины относительно войны
Последние новости
04:10
Разведка Британии: Россияне дальше используют самодельную взрывчатку
03:10
BBC: Разведка Запада уже летом знала, что РФ планирует вторжение
02:25
ВСУ поразили 13 воздушных целей россиян — в частности, три самолета
01:40
Bloomberg: В НАТО думают учить украинских военных использовать современное оружие
00:58
Художница из Харькова подарила Джонсону и Зеленскому петухов из Василькова
00:50
Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину
00:40
фото, видеоРоссиян, копавших траншеи в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь – Энергоатом
00:38
Россияне выпустили 7 ракет по Николаевщине, жертв нет
00:26
Памятники румынским военным в Молдове обрисовали символами агрессии РФ
00:15
В "ДНР" запретили СММ ОБСЕ
Все новости...