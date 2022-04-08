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Лукашенко придумал свой список "недружественных стран" – Украины в нем нет

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 11:01
Лукашенко придумал свой список недружественных стран – Украины в нем нет
фото с сайта оп

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его правительство утвердил список государств, совершающих "недружественные действия в отношении республики".

Источник: государственный портал pravo.by

Детали: Список датируется 6 апреля, а 8 апреля опубликован на Национальном интернет-портале.

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В "черный список вошли 12 стран и весь Европейский союз. Но Украину не назвали "недружественной".

 

Почему это важно: Беларусь, как и Россия, ведет войну против Украины. Каждый вечер из ее территории запускаются российские ракеты, а также в начале войны с Беларуси вошли оккупационные войска.

Лукашенко говорит, что даже провел без ведома украинских властей на территории Украины специальную операцию "по освобождению беларусов".

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Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнапропаганда
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