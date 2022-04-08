Треть переселенцев хотят вернуться домой в ближайшее время – "Рейтинг"

Сменили место жительства с началом войны 20% взрослого населения Украины, треть из них планирует возвращаться домой уже в ближайшее время.

Источник: результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля

Детали: Социологи группы "Рейтинг" 6 апреля опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, по телефону (метод CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

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Согласно опросу, сменить место жительства пришлось 20% взрослого населения. Больше всего тех, кто был вынужден уехать с места жительства, в восточных регионах (46%).

Также больше уехало молодежи (31%), старшим сложнее покинуть свой дом (13%).

Треть из покинувших дом планируют возвращаться уже в ближайшее время, четверть – еще немного подождут.

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Около 40% выражают готовность вернуться, но только после окончания войны.

3% опрошенных уже не планируют возвращаться.

Между тем пограничники не видят массового возвращения граждан Украины, выехавших за границу после введения военного положения. При этом количество выбывающих из Украины до сих пор превышает количество лиц, приезжающих из-за границы.