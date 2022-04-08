В Мариуполе назвали районы, контролируемые украинскими защитниками

Украинские защитники контролируют несколько районов, которые по площади занимают большую часть города, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Россияне второй день подряд распространяют ту же новость, которую они взяли под контроль город. Иногда уточняя, что взяли под контроль все же центр.

Это не соответствует действительности. Для общего понимания фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного Драм театра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных облпрокуратуры и СБУ.

Назвать это контролем "центра города" – российское преувеличение.

В доказательство отсутствия контроля можно посмотреть и на интервью гауляйтера Константина "Трупожера" Иващенко. И на места "выборов" и деятельности коллаборантов и оккупантов. Это все находится вдали от центра и скорее это можно назвать окрестностями города.

К тому же, под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовстали до порта, сам Порт и собственно территории (включая вокруг) заводов. Даже по площади это большая часть города.

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