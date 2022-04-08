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В Мариуполе назвали районы, контролируемые украинскими защитниками

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 11:43
В Мариуполе назвали районы, контролируемые украинскими защитниками
фото с мариуполя

Украинские защитники контролируют несколько районов, которые по площади занимают большую часть города, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Россияне второй день подряд распространяют ту же новость, которую они взяли под контроль город. Иногда уточняя, что взяли под контроль все же центр.

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Это не соответствует действительности. Для общего понимания фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного Драм театра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных облпрокуратуры и СБУ.

Назвать это контролем "центра города" – российское преувеличение.

В доказательство отсутствия контроля можно посмотреть и на интервью гауляйтера Константина "Трупожера" Иващенко. И на места "выборов" и деятельности коллаборантов и оккупантов. Это все находится вдали от центра и скорее это можно назвать окрестностями города.

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К тому же, под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовстали до порта, сам Порт и собственно территории (включая вокруг) заводов. Даже по площади это большая часть города.

Детали: Тем временем Кадыров заявил, что Мариуполь "уволен" на 98%, остались "лишь отдельные укрытия боевиков, в том числе на "Азовстали"

Темы: МариупольвойнапропагандаРосcия
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