Удар по эвакуации в Краматорске: среди погибших есть дети

Среди погибших в результате российского удара по железнодорожной станции в Краматорске есть дети.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Уже известно о погибших, среди которых есть дети. Также есть раненые. Помощь оказывается всем, кто в ней нуждается. За каждое преступление, за каждую отнятую жизнь, Россия ответит перед законом".

Детали: По этому факту открыто уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.

По данным Службы безопасности Украины, известно о 39 погибших, среди которых 4 детей.

Что предшествовало: 8 апреля Россия ударила по железнодорожной станции в Краматорске (по предварительной информации – из комплекса "Точка У"). Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда

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Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики. Минимум 30 человек погибли и более 100 получили ранения.