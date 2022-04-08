Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: полсотни погибших, более ста раненых

Российские оккупанты атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего минимум 50 человек погибли и более 100 получили ранения.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, Укрзализныця в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Кассетным Искандером – по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили российские фашисты (позже Кириленко сообщил, что по уточненной информации, краматорский вокзал был атакован "Точкой-У" – ред.).

Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей".

Росія обстріляла вокзал Краматорська - більше 30 осіб загинули та понад 100 поранені pic.twitter.com/AGs9VZILee — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2022

Детали: По словам Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, поскольку происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

Фото из Telegram Кириленко

Глава облВА подчеркнул, что российские оккупанты "хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей".

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Фото Укрзализныци из Telegram

Сначала Укрзализныця сообщала, что на вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты, в результате чего более 30 человек погибли и более 100 получили ранения.

Позже председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела вокзала в Краматорске погибли 50 человек, из которых 5 детей. В больницы были доставлены 98 человек, но он допустил, что количество пострадавших больше.

Фото Укрзализныци из Telegram

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал фото остатков ракеты.

Для справки: Следует отметить, что баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" есть только у россиян, тогда как ракетные комплексы "Точка-У" есть и в России, и в Украине. Российские оккупанты могут использовать "Точку-У", чтобы, убивая украинское население (на вокзале преимущественно были женщины, дети и люди пожилого возраста, которые хотели эвакуироваться – ред.), обвинять в обстрелах Украину. Россия уже не раз использовала такую ​​тактику. Например, в 2014 году российские военные из "Бука" сбили малазийский Боинг, тогда Россия тоже пыталась переложить ответственность на Украину.

Краматорск находится под полным контролем Украины.

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