Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: полсотни погибших, более ста раненых

Ирина БалачукПятница, 8 апреля 2022, 11:18
ФОТО ИЗ TELEGRAM КИРИЛЕНКО

Российские оккупанты атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего минимум 50 человек погибли и более 100 получили ранения.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, Укрзализныця в Telegram 

Прямая речь Кириленко: "Кассетным Искандером – по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили российские фашисты (позже Кириленко сообщил, что по уточненной информации, краматорский вокзал был атакован "Точкой-У" – ред.).

Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей".

Детали: По словам Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, поскольку происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины. 

 
Фото из Telegram Кириленко

Глава облВА подчеркнул, что российские оккупанты "хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей". 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото Укрзализныци из Telegram

Сначала Укрзализныця сообщала, что на вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты, в результате чего более 30 человек погибли и более 100 получили ранения.

Позже председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела вокзала в Краматорске погибли 50 человек, из которых 5 детей. В больницы были доставлены 98 человек, но он допустил, что количество пострадавших больше.

 
Фото Укрзализныци из Telegram

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал фото остатков ракеты. 

 

Для справки: Следует отметить, что баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" есть только у россиян, тогда как ракетные комплексы "Точка-У" есть и в России, и в Украине. Российские оккупанты могут использовать "Точку-У", чтобы, убивая украинское население (на вокзале преимущественно были женщины, дети и люди пожилого возраста, которые хотели эвакуироваться – ред.), обвинять в обстрелах Украину. Россия уже не раз использовала такую ​​тактику. Например, в 2014 году российские военные из "Бука" сбили малазийский Боинг, тогда Россия тоже пыталась переложить ответственность на Украину.

Краматорск находится под полным контролем Украины.

Предыстория: 

  • Ранее Кириленко сообщил, что 7 апреля эвакуация автобусами из Угледара осуществлялась под вражеским огнем, а в районе Славянска удар крылатой ракетой временно заблокировал выезд трех эвакуационных поездов. Ближе к полуночи движение было восстановлено.

Темы: Краматорсквойнажертвыэвакуация
Главное сегодня

Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину

Зеленский встретится с Путиным после победы Украины в больших битвах – Подоляк

видеоДжонсон прогулялся по Киеву с Зеленским: встретил поклонника и получил подарок

ВСУ захватили уже более тысячи единиц техники РФ – исследователи

Губернатор Курской области заявил об обстреле пограниного поста РФ

В Ровенской области у нетрезвых водителей отобрали более 200 машин: передадут ВСУ

Все новости...
Враг заканчивает подготовку к великой битве за Донбасс – глава ОВА
Россияне обстреляли ледокол "Капитан Белоусов" с гражданскими - Азов
Песков объяснил свои слова об окончании войны "в обозримом будущем"
Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300
Последние новости
04:10
Разведка Британии: Россияне дальше используют самодельную взрывчатку
03:10
BBC: Разведка Запада уже летом знала, что РФ планирует вторжение
02:25
ВСУ поразили 13 воздушных целей россиян — в частности, три самолета
01:40
Bloomberg: В НАТО думают учить украинских военных использовать современное оружие
00:58
Художница из Харькова подарила Джонсону и Зеленскому петухов из Василькова
00:50
Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину
00:40
фото, видеоРоссиян, копавших траншеи в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь – Энергоатом
00:38
Россияне выпустили 7 ракет по Николаевщине, жертв нет
00:26
Памятники румынским военным в Молдове обрисовали символами агрессии РФ
00:15
В "ДНР" запретили СММ ОБСЕ
Все новости...