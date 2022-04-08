ГБР выясняет, кто помог Тупицкому в разгар войны бежать за границу

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование организации правоохранителями и гражданскими незаконной переправки через границу экс-судьи и отстраненного председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Источник: пресс-центр ГБР

Детали: Сообщается, что в ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что Тупицкий покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу.

Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкого в праве выезда за границу.

Тупицкого зафиксировали в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.

По информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал.

Продолжается следствие.

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Что предшествовало: Журналисты "Схем" установили, что отстраненный председатель Конституционного суда 59-летний Александр Тупицкий неофициально уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.

Его зафиксировали в Вене. Тупицкий был замечен 24 марта, когда выходил из гостиницы Stefanie в центре австрийской столицы.