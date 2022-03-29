Экс-глава КС Тупицкий незаконно бежал в Вену – СМИ
Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.
Источник: проект Радио Свобода "Схемы"
Детали: Как утверждает программа, 59-летний Тупицкий пересек границу неофициально. Согласно данным источников "Схем" среди пограничников, в их базе данных отсутствует отметка о выезде Тупицкого из Украины.
22 февраля 2022 года он прилетел из Турции в Украину – и с тех пор официально не пересекал границу.
По информации журналистов, после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину Тупицкий вместе с семьей переехал на запад Украины, в частности, в Стрый Львовской области.
Уже в разгар войны России против Украины, согласно данным пограничников, 17 марта жена судьи Ольга Тупицкая вместе с двумя детьми пересекла границу с Венгрией на автомобиле BMW, зарегистрированном на нее.
При этом сам отстраненный глава КСУ официально границу не пересекал. Впрочем, по данным Схем, он также уехал из Украины.
Сейчас, как свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в распоряжении журналистов – судья находится в Вене. Тупицкого заметили 24 марта, когда он выходил из гостиницы Stefanie в центре австрийской столицы.
"Схемы" связались с Александром Тупицким по телефону, но он бросил трубку.
Предыстория:
- 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
- 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
- В декабре 2021 года Государственный департамент США ввел санкции против Тупицкого и его жены. Тупицкий внесен в санкционный список "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе".