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Экс-глава КС Тупицкий незаконно бежал в Вену – СМИ

Катерина ТищенкоВторник, 29 марта 2022, 21:52
Экс-глава КС Тупицкий незаконно бежал в Вену – СМИ
фото: "Схемы"

Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.

Источник: проект Радио Свобода  "Схемы"

 
все фото: "Схемы"

Детали: Как утверждает программа, 59-летний Тупицкий пересек границу неофициально. Согласно данным источников "Схем" среди пограничников, в их базе данных отсутствует отметка о выезде Тупицкого из Украины.

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22 февраля 2022 года он прилетел из Турции в Украину – и с тех пор официально не пересекал границу.

По информации журналистов, после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину Тупицкий вместе с семьей переехал на запад Украины, в частности, в Стрый Львовской области.

 

Уже в разгар войны России против Украины, согласно данным пограничников, 17 марта жена судьи Ольга Тупицкая вместе с двумя детьми пересекла границу с Венгрией на автомобиле BMW, зарегистрированном на нее.

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При этом сам отстраненный глава КСУ официально границу не пересекал. Впрочем, по данным Схем, он также уехал из Украины.

 

Сейчас, как свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в распоряжении журналистов – судья находится в Вене. Тупицкого заметили 24 марта, когда он выходил из гостиницы Stefanie в центре австрийской столицы.

"Схемы" связались с Александром Тупицким по телефону, но он бросил трубку.

Предыстория:

  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
  • 27 марта 2021 года Зеленский  отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
  • В декабре 2021 года Государственный департамент США ввел санкции против Тупицкого и его жены. Тупицкий внесен в санкционный список "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе". 

Темы: ТупицкийграницаАвстрия
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