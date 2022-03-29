Экс-глава КС Тупицкий незаконно бежал в Вену – СМИ

Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

все фото: "Схемы"

Детали: Как утверждает программа, 59-летний Тупицкий пересек границу неофициально. Согласно данным источников "Схем" среди пограничников, в их базе данных отсутствует отметка о выезде Тупицкого из Украины.

22 февраля 2022 года он прилетел из Турции в Украину – и с тех пор официально не пересекал границу.

По информации журналистов, после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину Тупицкий вместе с семьей переехал на запад Украины, в частности, в Стрый Львовской области.

Уже в разгар войны России против Украины, согласно данным пограничников, 17 марта жена судьи Ольга Тупицкая вместе с двумя детьми пересекла границу с Венгрией на автомобиле BMW, зарегистрированном на нее.

При этом сам отстраненный глава КСУ официально границу не пересекал. Впрочем, по данным Схем, он также уехал из Украины.

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Сейчас, как свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в распоряжении журналистов – судья находится в Вене. Тупицкого заметили 24 марта, когда он выходил из гостиницы Stefanie в центре австрийской столицы.

"Схемы" связались с Александром Тупицким по телефону, но он бросил трубку.

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