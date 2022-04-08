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Арестович заявил, что Бурба в Дубае. Тот показал, как защищает Украину

Роман ПетренкоПятница, 8 апреля 2022, 14:37

Эксначальник Главного управления разведки Василий Бурба ответил на обвинения советника ОП Алексея Арестовича о том, что его нет в Украине.

Источник: Бурба в комментарии "Украинской правде", Арестович в программе "Антиподы"

Детали: Арестович заявил, что Бурба в Дубае, якобы у него там "штаб-квартира".

Прямая речь Бурбы: "С 24 февраля защищаю свою Родину с оружием в руках.

В настоящее время в составе отдельного сводного отряда выполняя задания по назначению. И никогда бы я не писал об этом публично, если бы меня не заставили обстоятельства и ложь "разных советников".

К сожалению, есть потери в подразделении (два 200 и четыре 300)".

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Темы: войнаразведка
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