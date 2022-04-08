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Десантники снова подбили российский вертолет из "Стугны"

Валентина РоманенкоПятница, 8 апреля 2022, 17:20

Украинские десантники сбили российский вертолет Ка-52 из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

Источник: военный эксперт Юрий Кочевенко в Facebook

Детали: По его данным, это работа 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Источник УП в военных кругах подтвердил эту информацию.

Направление, где был сбит вертолет, не раскрывается.

Что предшествовало: 5 апреля на Харьковщине птуристы 95 ОДШБ также сбили вражеский вертолет из ПТРК "Стугна".

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Темы: война
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