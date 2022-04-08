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Медведев назвал санкции актом агрессии, за который ранее угрожал ядерным оружием

Катерина ТищенкоПятница, 8 апреля 2022, 17:38
Дмитрий Медведев, Getty Images

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. Ранее он называл акт агрессии одной из причин для возможного применения РФ ядерного оружия.

Источник: РБК

Прямая речь: "Cанкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны.

В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права.

Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными".

Справка: Россия 8 лет совершала гибридную агрессию против Украины. С 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение с многочисленными жертвами среди мирного населения, за что против нее страны Запада продолжают вводить санкции.

Что предшествовало: 26 марта Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях.

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Одним из них он назвал "акт агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны".

Темы: Росcияядерное оружиесанкции
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