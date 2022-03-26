Медведев: Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях.

Источник: российское пропагандистское издание РБК

Детали: По словам Медведева, Россия может применить ядерное оружие, когда по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.

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А также в случае любого другого применения ядерного оружия против России или ее союзников.

Третий случай – если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.

И четвертый – в случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.

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