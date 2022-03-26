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Медведев: Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях

Ирина БалачукСуббота, 26 марта 2022, 07:49
Медведев: Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях
Дмитрий Медведев. Фото РБК

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях.

Источник: российское пропагандистское издание РБК

Детали: По словам Медведева, Россия может применить ядерное оружие, когда по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.

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А также в случае любого другого применения ядерного оружия против России или ее союзников.

Третий случай – если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.

И четвертый – в случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.

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Предыстория: 

  • 27 марта, на 4-й день российской войны в Украине, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Согласно сайту Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания "предназначены для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия". ССС включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).
  • 2 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной.

Темы: Росcиявойнаядерное оружие
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