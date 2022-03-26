Медведев: Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях
Суббота, 26 марта 2022, 08:49
Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях.
Источник: российское пропагандистское издание РБК
Детали: По словам Медведева, Россия может применить ядерное оружие, когда по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.
А также в случае любого другого применения ядерного оружия против России или ее союзников.
Третий случай – если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.
И четвертый – в случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 27 марта, на 4-й день российской войны в Украине, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Согласно сайту Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания "предназначены для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия". ССС включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).
- 2 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной.