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В Одессе и области вводят длинный комендантский час

Ирина БалачукПятница, 8 апреля 2022, 17:45
Фото с Facebook Одесской ОВА

На территории Одессы и Одесской области вводят комендантский час на полтора дня – с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля – в связи с угрозой нанесения россиянами ракетных ударов.

Источник: Одесская областная военная администрация в Facebook

Дословно Одесская ОВА: "Внимание! В Одессе и Одесской области на выходные введут "затяжной" комендантский час. Учитывая события, произошедшие в Краматорске Донецкой области, где в результате ракетных обстрелов вокзала погибли 50 человек и 98 ранены, в Одессе 10 апреля есть угроза нанесения ракетного удара".

Детали: В связи с этим с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля жителям будет запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко призвал жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их, поскольку такие меры вводятся для их безопасности.

Что было раньше: Утром 8 апреля российские оккупанты атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего минимум 50 человек погибли и более 100 получили ранения.

Темы: Одесская областьвойна
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