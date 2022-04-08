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На восстановление Чернигова уйдет не менее 4 лет – мэр

Катерина ТищенкоПятница, 8 апреля 2022, 18:09
На восстановление Чернигова уйдет не менее 4 лет – мэр
Владислав Атрошенко, фото с Facebook

Чтобы восстановить разрушенный российскими войсками Чернигов, понадобится не менее четырех лет.

Источник: городской голова Чернигова Владислав Атрошенко на пресс-конференции, сообщает Укринформ

Прямая речь: "На восстановление Чернигова уйдет четыре года, если работать быстро и иметь полный объем средств. Строительство – три года, год – проекты".

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Детали: По его словам, в такие сроки можно отстроить город в оптимальных условиях. Реальность же может быть другой, потому что, например, в Украине нет технологий демонтажа поврежденных бетонных домов, расположенных в окружении других многоэтажек.

В настоящее время городские власти систематизируют данные о разрушениях. По словам мэра, городским специалистам понадобится минимум две недели, чтобы осуществить предварительную оценку нанесенных врагом разрушений.

Атрошенко считает, что формат фиксации нанесенных городу повреждений должен быть согласован на уровне международной экспертной среды или с привлечением иностранных специалистов, чтобы Россию можно было привлечь к ответственности в международных судах и заставить компенсировать убытки.

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Мэр уточнил, что серьезные повреждения получили примерно 150 многоэтажных жилых домов. Повреждены коммуникации.

"Нет людей, чтобы все это сосчитать, очень большой объем работы. Ущерб огромный – на десятки миллиардов гривен. Только чтобы перестроить ТЭЦ нужно около 200-300 млн. евро", – сказал Атрошенко.

"Война еще не окончилась. Она может вернуться в любую минуту", - добавил он.

Что предшествовало: Ранее Атрошенко заявлял, что в результате обстрелов российскими захватчиками Чернигов разрушен на 70%.

Темы: Черниговвойна
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