Глава Луганщины рассказал, каким может быть большое сражение за Донбасс

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прогнозирует в ближайшее время "огромное сражение" за Донбасс, который начнется с массированного артобстрела со стороны РФ и будет включать наступление оккупантов с большим количеством танков и пехоты.

Источник: Гайдай в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы понимаем, что в ближайшее время будет наступление. Огромное сражение будет за Донбасс. Видим, что происходит скопление сил, средств. Огромное количество техники. Ну, готовимся".

"Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часа утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Все, что у них есть, они используют.

Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты".

Детали: Гайдай также рассказал, что сегодня в области наиболее проблемными являются Рубежное, Попасная и Горная община.

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"В Рубежном часть захвачена орками, идут постоянные позиционные бои, постоянные обстрелы. Так же в Попасной. Попасную просто "утюжят" уже больше месяца. Уничтожают все. Забрать людей даже невозможно, потому что там все бомбят направо и налево. Достаточно тяжелая ситуация", – сказал он.

Гайдай отметил, что все больницы в области обстреляны, но Лисичанская и Северодонецкая работают, "даже с пробитыми крышами, даже с пробитыми некоторыми стенами".

По мнению главы ВГА, россиянам нужна "хоть какая-то победа".

"Поэтому им нужно выйти на географические границы Луганской, Донецкой областей, поэтому они и накапливают здесь всю технику, чтобы прорвать линию обороны и выйти на эти географические границы", - считает он.

Что предшествовало: 7 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну.