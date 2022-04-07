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Битва за Донбасс напомнит Вторую мировую – глава МИД

Катерина ТищенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 17:09
Битва за Донбасс напомнит Вторую мировую – глава МИД
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: Кулеба на пресс-конференции после участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мне жаль говорить это, но это правда: битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии.

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Это не будет локальная операция, исходя из того, что мы видим по подготовке России к этому. У России есть свой план, у нас есть наш, и результат этой битвы будет решен на поле боя".

Детали: Министр подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы союзники не говорили Украине, что они все еще в раздумьях и им необходимо соблюсти все процедуры, что многие проблемы должны быть решены перед тем, как они примут решение.

"Либо вы поможете нам сейчас, и я говорю о днях, а не неделях, либо ваша помощь придет слишком поздно. Многие люди умрут, многие мирные жители потеряют дома, многие села будут разрушены именно потому, что эта помощь пришла слишком поздно", - резюмировал Кулеба.

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Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские защитники ожидают в ближайшие дни тяжелых боев с оккупантами в направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей.

По данным Генштаба, россияне продолжают попытки подготовить наступательную операцию на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины Александр Грузевич считает, что после перегруппировки войск Россия может попытаться осуществить повторное наступление на Киев.

Темы: Кулеба ДмитрийДонбассвойна
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