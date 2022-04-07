Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Битва за Донбасс напомнит Вторую мировую – глава МИД

Катерина ТищенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 17:09
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: Кулеба на пресс-конференции после участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мне жаль говорить это, но это правда: битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии.

Это не будет локальная операция, исходя из того, что мы видим по подготовке России к этому. У России есть свой план, у нас есть наш, и результат этой битвы будет решен на поле боя".

Детали: Министр подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы союзники не говорили Украине, что они все еще в раздумьях и им необходимо соблюсти все процедуры, что многие проблемы должны быть решены перед тем, как они примут решение.

"Либо вы поможете нам сейчас, и я говорю о днях, а не неделях, либо ваша помощь придет слишком поздно. Многие люди умрут, многие мирные жители потеряют дома, многие села будут разрушены именно потому, что эта помощь пришла слишком поздно", - резюмировал Кулеба.

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские защитники ожидают в ближайшие дни тяжелых боев с оккупантами в направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Генштаба, россияне продолжают попытки подготовить наступательную операцию на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины Александр Грузевич считает, что после перегруппировки войск Россия может попытаться осуществить повторное наступление на Киев.

Темы: Кулеба ДмитрийДонбассвойна
Главное сегодня

Вражеские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков – разведка

Кремль сменил командование своими войсками в Украине – BBC

Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи

СМИ: Два белорусских офицера подорвались на российской мине в Гомельской области

ВИДЕОМестный журналист поймал на камеру первые минуты после взрыва ракеты в Краматорске

Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата

Все новости...
Кулеба Дмитрий
В Турции планируют провести встречу Лаврова и Кулебы, а затем разговор президентов
НАТО не будет отправлять оружие Украине, будут поставки от отдельных союзников – Кулеба
Кулеба приветствовал признание Штайнмайером ошибок в отношении РФ и призвал дать оружие
Последние новости
06:02
Пентагон подтвердил, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске совершила Россия
05:32
Вражеские войска перегруппировываются перед наступлением на Харьков – разведка
04:52
Рэпер FACE и еще 5 человек пополнили российские списки "иноагентов"
04:19
Каймановы Острова заморозили более $7 млрд. активов россиян – СМИ
03:40
видеоSpaceX отправила на МКС первых космических туристов
02:58
МВФ согласовал открытие спецсчета для помощи Украине от стран-доноров
02:32
США ограничивают доступ России и Беларуси к иностранным удобрениям
01:55
Британия предоставит Украине дополнительно ПЗРК Starstreak и другое оружие
01:45
ВСУ разбили 20% вражеской армии, Россия готовит атаку на Донбасс – Пентагон
01:34
Полусанкции от ЕС и банковский вопрос: экономические итоги
Все новости...