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Буча: убийства, изнасилования и пытки над женщинами и детьми. Зверства РФ фиксируют следователи

Светлана КизиловаПятница, 8 апреля 2022, 21:23
Уничтоженный россиянами дом в Буче по улице Водопроводная, хозяина которого оккупанты хладнокровно расстреляли 4 марта, чтобы устроили себе "штаб"

Усилия работников следственных подразделений и криминалистов сейчас направлены на документирование преступлений российской армии в местах активных боевых действий в Киевской области, в частности в Буче, в том числе в отношении мирного населения.

Источник: Нацполиция, гуманитарный штаб Киевщины

Детали: Полицейские отмечают, что фиксируют страшные последствия обстрелов населенных пунктов и зверства российских военных в отношении мирных граждан – пытки местных жителей на оккупированных территориях, изнасилование и пытки над женщинами и детьми.

Убитые российскими оккупантами мирные жители Бучи
Убитые российскими оккупантами мирные жители Бучи

Приоритетной задачей для силовиков является установление всех убитых и замученных лиц, мест одиночных и массовых захоронений, эксгумации тел для проведения необходимых исследований и выдачи родным для захоронения.

В сообщении полиции показаны фото и видео из Бучи.

Дословно: "Только в городе Буча с 1 апреля обнаружено 195 убитых граждан, при этом некоторые из них были похоронены в братской могиле.

Чтобы в максимально сжатые сроки провести необходимые следственные действия в освобожденных от российских военных населенных пунктах Киевской области, создано 37 следственно-оперативных групп, а к этой работе привлечено 150 следователей Нацполиции и полиции Киевщины.

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Они проводят осмотры мест событий, опрашивают свидетелей и потерпевших и фиксируют последствия злодеяний оккупнтов, уничтоживших сотни гражданских людей и инфраструктуру населенных пунктов.

Знать больше: Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук

Все собранные следователями и криминалистами материалы станут основанием для привлечения военных преступников к строжайшей ответственности в украинских и международных судах".

Дословно: "В освобожденную от оккупантов Бучу совершила рабочий визит Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В городе начали эксгумацию тел убитых российскими оккупантами в месте массового временного захоронения.

Одна из братских могил находится возле церкви - там похоронены около 67 убитых россиянами людей. Каждое тело осматривают специалисты – судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. У большинства у погибших огнестрельные и осколочные ранения от взрывов. Часть погибших была с документами, остальных же придется опознавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

Предварительно в Буче насчитывается уже более 300 погибших. Правоохранители фиксируют каждое преступление, которое совершили оккупанты против украинцев".

видео, фото
Темы: войнаРосcияКиевская область
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