Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия хочет собрать 60 тысяч призывников и резервистов – разведка США

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 22:04
призовники раздеваются в казарме в тамбове. фото иллюстративное: getty images

Россия хочет собрать до 60 тысяч новых военнослужащих, привлекая призывников и мобилизуя резервистов, чтобы усилить существующие группировки в Украине.

Источник: CNN с комментарием неназванного чиновника США

Детали: Американский чиновник добавил, что нет уверенности в том, что россияне смогут собрать такое количество.

Также нет четких данных, дадут ли россияне время для надлежащей подготовки этих сил и для каких задач их привлекут.

Разведка США не заметила, что есть готовые подразделения и части, в полной экипировке и надлежащей подготовкой, чтобы пополнить те батальонно-тактические группы, которые потеряли боеспособность в ходе боевых действий в Украине и были выведены в тыл.

По данным американских военных, Россия сохранила 85% боевых мощностей, которые она собрала вдоль границ Украины перед полномасштабным вторжением 24 февраля 2022 года. В эту оценку включают количество исправных боеспособных танков, истребителей, ракетных комплексов и личного состава.

Кроме того, россияне так и не смогли решить свои проблемы с тыловым обеспечением войск, поэтому, по мнению чиновника, вряд ли восстановление боеспособных БТГр будет восстановлено со значительной скоростью.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Британская разведка сообщила, что передислокация российских войск, выведенных из северных областей Украины, к границам вблизи Луганской и Донецкой областей продлится минимум неделю. Они также добавили, что российские войска нуждаются в значительном пополнении.

Темы: СШАразведкавойнаРосcия
Главное сегодня

Кличко не исключает следующей попытки россиян "взять Киев за 2 дня"

Макрон выигрывает первый тур президентских выборов во Франции – экзит-пол

В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"

РФ пытается взыскать силы, чтобы наступать хотя бы на Донбассе – сводка

Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину

фото, видеоВ Херсоне военные РФ разогнали митинг, а в Новой Каховке провалился "митинг" россиян

Все новости...
США
Британия вслед за США объявила о санкциях против дочерей Путина и дочери Лаврова
США ввели санкции против алмазной и судостроительных компаний РФ
США и союзники уже передали Украине 60 тысяч противотанковых систем и 25 тысяч ПЗРК
Последние новости
23:22
В Николаеве прогремел сильный взрыв, есть пострадавший
22:54
На мемориальной церемонии в Германии Беларусь представлял оппозиционер
22:53
Россияне могут попытаться совершить штурм на Днепр из Изюма – Пентагон
22:25
Россия угрожает расширить санкции против граждан ЕС и США
22:20
Харьковщина: россияне за день убили 10 гражданских, в том числе ребенка
22:18
Мэр Мариуполя рассказал, когда и почему покинул город
22:10
Финляндия готова быстро отказаться от газа и нефти из России – премьер
21:45
Кличко не исключает следующей попытки россиян "взять Киев за 2 дня"
21:35
Днепропетровская область: глава облсовета говорит "самый тяжелый день", 10 ракет по области
21:33
Кулеба прокомментировал смену командующего армией РФ
Все новости...