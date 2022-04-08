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Россия хочет собрать 60 тысяч призывников и резервистов – разведка США

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 22:04
Россия хочет собрать 60 тысяч призывников и резервистов – разведка США
призовники раздеваются в казарме в тамбове. фото иллюстративное: getty images

Россия хочет собрать до 60 тысяч новых военнослужащих, привлекая призывников и мобилизуя резервистов, чтобы усилить существующие группировки в Украине.

Источник: CNN с комментарием неназванного чиновника США

Детали: Американский чиновник добавил, что нет уверенности в том, что россияне смогут собрать такое количество.

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Также нет четких данных, дадут ли россияне время для надлежащей подготовки этих сил и для каких задач их привлекут.

Разведка США не заметила, что есть готовые подразделения и части, в полной экипировке и надлежащей подготовкой, чтобы пополнить те батальонно-тактические группы, которые потеряли боеспособность в ходе боевых действий в Украине и были выведены в тыл.

По данным американских военных, Россия сохранила 85% боевых мощностей, которые она собрала вдоль границ Украины перед полномасштабным вторжением 24 февраля 2022 года. В эту оценку включают количество исправных боеспособных танков, истребителей, ракетных комплексов и личного состава.

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Кроме того, россияне так и не смогли решить свои проблемы с тыловым обеспечением войск, поэтому, по мнению чиновника, вряд ли восстановление боеспособных БТГр будет восстановлено со значительной скоростью.

Что было раньше: Британская разведка сообщила, что передислокация российских войск, выведенных из северных областей Украины, к границам вблизи Луганской и Донецкой областей продлится минимум неделю. Они также добавили, что российские войска нуждаются в значительном пополнении.

Темы: СШАразведкавойнаРосcия
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