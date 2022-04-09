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ВСУ разбили 20% вражеской армии, Россия готовит атаку на Донбасс – Пентагон

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 апреля 2022, 01:45
ВСУ разбили 20% вражеской армии, Россия готовит атаку на Донбасс – Пентагон
фото: Генштаб

В Министерстве обороны США сообщают, что украинская армия разбила около 20% вражеских сил, а РФ сосредотачивает войска для усиления наступления на Донбасс.

Источник: ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона

Детали: По словам чиновника, общие потери России – включая военных, боеприпасы и технику – составляют от 15 до 20% боевой мощи, которую она выделила для вторжения в Украину.

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Также чиновник сказал, что часть выведенных российских войск сейчас пробирается в российские города Белгород и Валуйки, к северо-западу от Донбасса. Но нет "никаких признаков", что там ждут новые войска на их присоединение.

Пока российские БТГ, понесшие потери, "изучают вариант" объединения и восстановления для формирования новых подразделений.

По словам чиновника, Россия также стремится набрать более 60 тысяч призывников и резервистов.

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После восстановления российских БТГ "вероятным направлением действий будет активное движение на Донбасс", – сказал чиновник.

По оценкам Пентагона, на Донбассе или вблизи него размещено более 40 российских БТГ. По оценкам, в среду было более 30, то есть за последние дни прибыло еще до 10 000 военных.

Темы: войнаРосcияСША
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