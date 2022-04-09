ВСУ разбили 20% вражеской армии, Россия готовит атаку на Донбасс – Пентагон
В Министерстве обороны США сообщают, что украинская армия разбила около 20% вражеских сил, а РФ сосредотачивает войска для усиления наступления на Донбасс.
Источник: ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона
Детали: По словам чиновника, общие потери России – включая военных, боеприпасы и технику – составляют от 15 до 20% боевой мощи, которую она выделила для вторжения в Украину.
Также чиновник сказал, что часть выведенных российских войск сейчас пробирается в российские города Белгород и Валуйки, к северо-западу от Донбасса. Но нет "никаких признаков", что там ждут новые войска на их присоединение.
Пока российские БТГ, понесшие потери, "изучают вариант" объединения и восстановления для формирования новых подразделений.
По словам чиновника, Россия также стремится набрать более 60 тысяч призывников и резервистов.
После восстановления российских БТГ "вероятным направлением действий будет активное движение на Донбасс", – сказал чиновник.
По оценкам Пентагона, на Донбассе или вблизи него размещено более 40 российских БТГ. По оценкам, в среду было более 30, то есть за последние дни прибыло еще до 10 000 военных.