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Каймановы Острова заморозили более $7 млрд. активов россиян – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 апреля 2022, 04:19

Каймановы Острова заморозили 7,3 миллиарда долларов США российских активов.

Источник: местное издание Cayman Compass со ссылкой на Агентство финансового информирования Каймановых Островов

Дословно: "Каймановы Острова применяют санкции Великобритании и вносят более 800 решений о замораживании активов против российских физических и юридических лиц".

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Детали: Издание пишет, что по данным источников, власти островов создали рабочую группу, которая будет принимать решение по реализации санкций против России в ответ на вторжение в Украину.

Основная цель этой группы – обсуждать и принимать решения о политике и коммуникациях, возникающих в связи с действующими санкциями.

Отмечается, что группа будет собираться еженедельно для определения действий (учитывая ситуацию), которые "необходимо принять каждым учреждением на внутреннем и международном уровнях".

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Темы: санкцииРосcиявойна
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