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Обстрелы в Северодонецке: загорелся дом, уточняют количество жертв

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 апреля 2022, 07:32
Обстрелы в Северодонецке: загорелся дом, уточняют количество жертв
дом после вражеских обстрелов в Луганской области, фото: facebook

Россияне в Луганской области штурмуют Рубежное, Попасную, гатят из артиллерии по жилым кварталам других городов, снова нанесли удар по Северодонецку.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайда, цитирует Луганская ОГА в Facebook

Прямая речь: "Россияне штурмуют Рубежное и Попасное и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов.

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В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – пламенем загорелся многоквартирный дом.

Число жертв уточняется".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • За прошедший день врагом разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.
  • Тем временем на фронте Луганщины и Донбасса отбиты семь атак врага – украинские защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.

Темы: Луганская областьвойна
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