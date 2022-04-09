Обстрелы в Северодонецке: загорелся дом, уточняют количество жертв
Суббота, 9 апреля 2022, 07:32
Россияне в Луганской области штурмуют Рубежное, Попасную, гатят из артиллерии по жилым кварталам других городов, снова нанесли удар по Северодонецку.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайда, цитирует Луганская ОГА в Facebook
Прямая речь: "Россияне штурмуют Рубежное и Попасное и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов.
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В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – пламенем загорелся многоквартирный дом.
Число жертв уточняется".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- За прошедший день врагом разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.
- Тем временем на фронте Луганщины и Донбасса отбиты семь атак врага – украинские защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.