Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрелы в Северодонецке: загорелся дом, уточняют количество жертв

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 апреля 2022, 07:32
дом после вражеских обстрелов в Луганской области, фото: facebook

Россияне в Луганской области штурмуют Рубежное, Попасную, гатят из артиллерии по жилым кварталам других городов, снова нанесли удар по Северодонецку.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайда, цитирует Луганская ОГА в Facebook

Прямая речь: "Россияне штурмуют Рубежное и Попасное и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов.

В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – пламенем загорелся многоквартирный дом.

Число жертв уточняется".

Предыстория:

  • За прошедший день врагом разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.
  • Тем временем на фронте Луганщины и Донбасса отбиты семь атак врага – украинские защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"

РФ пытается взыскать силы, чтобы наступать хотя бы на Донбассе – сводка

Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток, будут обсуждать Украину

фото, видеоВ Херсоне военные РФ разогнали митинг, а в Новой Каховке провалился "митинг" россиян

По Днепру новые "прилеты", полностью разрушенный аэропорт – ОГА

видеоВооруженные силы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов

Все новости...
Луганская область
Россияне насильно вывезли людей из Рубежного в Россию
Луганщина: ВСУ сбили современный дрон РФ
Глава Луганщины рассказал, каким может быть большое сражение за Донбасс
Последние новости
19:58
фотоИллюстраторша изображает истории убийств украинцев во время войны
19:42
Турция создает авиакомпанию для перевозки российских туристов на курорты – медиа
19:34
Литва возобновит обучение украинских военных
19:26
УЗ ремонтирует станцию городской электрички "Русановка" в Киеве
19:13
В правительстве Словакии подтвердили переговоры с Украиной о продаже гаубиц "Zuzana"
19:09
Кулеба: Если переговоры позволят предотвратить такое, как в Буче или Краматорске, их нужно вести
19:09
РФ пытается взыскать силы, чтобы наступать хотя бы на Донбассе – сводка
19:03
Байден обсудит войну в Украине с премьером Индии
18:53
Расстреляли людей в церкви: Денисова рассказала о новых преступлениях войск РФ
18:44
Михаил Кригель: 9°С, чувствуется как конец "русского мира"
Все новости...