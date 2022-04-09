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Разборки Путина с ФСБ за Украину: руководителя разведки посадили в СИЗО – журналист

Елена РощинаСуббота, 9 апреля 2022, 07:39
Сергей Беседа, журнал "ФСБ: За и против"

В России руководителя пятой службы Федеральной службы безопасности Сергея Беседу, которого после военных неудач в Украине отправили под домашний арест, перевели в СИЗО "Лефортово".

Источник: журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на российских спецслужбах

Прямая речь: "Генерал-полковник Сергей Беседа уже не под домашним арестом, а переведен в СИЗО Лефортово. Его делом занимается Главное Военное следственное управление СК.".

Детали: 11 марта стало известно, что президент РФ Владимир Путин из-за неудачной военной кампании в Украине ищет крайних: руководителя отделения внешней разведки ФСБ Сергея Беседу и его заместителя Анатолия Болюха арестовали

Тогда Солдатов был первым, кто сообщил о домашнем аресте Беседы.

Теперь в интервью журналистам Солдатов напомнил, что во время Майдана 2014 года Беседа был в Киеве и должен был удержать Виктора Януковича у власти – но не смог.

В 2022 году через полторы недели после начала войны Беседу посадили под арест, претензии к нему разнились от плохой разведывательной информации до неправильного использования бюджетных средств, которые были выделены на подрывную работы на территории Украины. 

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По словам источников Солдатова, в тюрьме Беседа находится под чужим именем, официальное обвинение – хищение средств на работу службы. 

Солдатов также отметил, что делом Беседы занимаются подразделения военной контрразведки, которая обычно занимается поиском предателей. Возможно, в Кремле Беседу подозревают в сливе информации Центральному разведывательному управлению США. 

Пятая служба – Служба оперативной информации и международных связей – занимается связями ФСБ с зарубежными партнерами. В ней функционирует Департамент оперативной информации, который выполняет функции внешней разведки ФСБ и отвечает за разведывательные операции на территории бывшего СССР.

Именно ДОИ якобы подавал Путину информацию о ситуации в Украине перед вторжением.

Сергей Беседа находился под санкциями Евросоюза з июля 2014 года.

Темы: РосcияФСБвойнаПутин
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