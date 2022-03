Путин начал репрессии против главарей ФСБ за провал в Украине – журналисты

Президент страны-агрессора Владимир Путин из-за неудачной военной кампании в Украине начал искать крайних. Первым пострадало отделение внешней разведки ФСБ – арестованы его руководитель Сергей Беседа и его заместитель Болух (имя не указывается).

Источник: Медуза со ссылкой на сведения журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган

Детали: Отмечается, что Беседа и Болух отвечали за разведку на территории Украины, и вероятно именно они ввели Путина в заблуждение относительно готовности Украины "приветствовать освободителей". Болух дополнительно отвечал з анаправление по дезинформацию.

5-я служба (официальное название — Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует печально известный Департамент оперативной информации (ДОИ), который выполняет функции внешней разведки ФСБ.

Дословно: "Именно 5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его теми данными, которые он сам хотел слышать.

Сейчас наши источники сообщают, что генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию. И действительно: разведка у кадрового разведчика Путина, как оказалось, поставлена из рук вон плохо".

