Путин начал репрессии против главарей ФСБ за провал в Украине – журналисты

Президент страны-агрессора Владимир Путин из-за неудачной военной кампании в Украине начал искать крайних. Первым пострадало отделение внешней разведки ФСБ – арестованы его руководитель Сергей Беседа и его заместитель Болух (имя не указывается).

Источник: Медуза со ссылкой на сведения журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган

Детали: Отмечается, что Беседа и Болух отвечали за разведку на территории Украины, и вероятно именно они ввели Путина в заблуждение относительно готовности Украины "приветствовать освободителей". Болух дополнительно отвечал з анаправление по дезинформацию.

5-я служба (официальное название — Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует печально известный Департамент оперативной информации (ДОИ), который выполняет функции внешней разведки ФСБ.

Дословно: "Именно 5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его теми данными, которые он сам хотел слышать.

Сейчас наши источники сообщают, что генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию. И действительно: разведка у кадрового разведчика Путина, как оказалось, поставлена из рук вон плохо".

Putin appears to be truly unhappy with the FSB in Ukraine: he attacked the 5 Service SOiMS (FSB's foreign Intelligence branch). Sergei Beseda, head of the Service, and his deputy Bolukh, head of the DOI, placed under house arrest, according to my sources inside. Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка" — Andrei Soldatov (@AndreiSoldatov) March 11, 2022

Справка: Андрей Солдатов и Ирина Бороган — журналисты и писатели, авторы нескольких книг о российской власти и спецслужбах. Они изучают ФСБ на протяжении многих лет и обладают обширной сетью источников.