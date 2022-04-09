Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украли экс-главу Херсонской ОГА – источники

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 11:18
Андрей Путилов. Фото volexrda.gov.ua

Утром 9 апреля украли бывшего голову Херсонской ОГА Андрея Путилова из Херсона.

Источник: источники "Украинской правды"

Прямая речь собеседника УП: "Час назад в Херсоне украли бывшего голову Херсонской ОДА Путилова Андрея Станиславовича".

Читайте также: Игорь Колыхаев: Не забывайте о Херсоне. Нам сейчас очень сложно

Предыстория:

  • Сейчас Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
  • В городе также постоянно проходят митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских агрессоров уходить из города и из Украины.
  • 4 апреля Херсонский горсовет сообщил, что в захваченном российскими оккупантами Херсоне заканчиваются все запасы продовольствия, медикаментов и топлива.

 

Темы: Херсонместная властьвойна
Главное сегодня

обновленоРоссияне сбросили на Мариуполь неизвестный яд – Азов

Байден не планирует ехать в Киев, вслед за Джонсоном – Белый дом

Россия в ближайшее время не будет иметь достаточно ресурса для успеха на Донбассе - ISW

По Беларуси россияне ездят на авто, угнанных в Украине – СМИ

В России задержали Суркова – экс-депутат Думы

"Прямо, открыто и жестко": канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным

Все новости...
Херсон
Колыхаев рассказал, что россиянам "слили" базу данных на херсонских активистов
Игорь Колыхаев: Не забывайте о Херсоне. Нам сейчас очень сложно
В оккупированном Херсоне иссякают запасы пищи, лекарств и топлива
Последние новости
03:29
Бельгия снова открывает посольство в Киеве
02:30
Пентагон о химическом оружии в Мариуполе: Пока не можем подтвердить
01:57
Верещук: Оккупанты пленили 1700 украинских военных и гражданских
01:45
Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян
01:37
Погибли 16 собак. История Гостомельского приюта, пережившего российскую оккупацию
01:00
Российская агрессия вдвое снизит темпы роста мировой торговли – ВТО
00:34
Минирование территорий должно рассматриваться как военное преступление – Зеленский
00:25
Зеленский присвоил Героя Украины еще пяти военным
00:10
Президент: Мы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника
00:05
Зеленский напомнил: на применение химоружия мир обещал реагировать жестче
Все новости...