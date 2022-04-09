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Похитили экс-главу Херсонской ОГА – источники

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 11:18
Похитили экс-главу Херсонской ОГА – источники
Андрей Путилов. Фото volexrda.gov.ua

Утром 9 апреля похитили бывшего голову Херсонской ОГА Андрея Путилова из Херсона.

Источник: источники "Украинской правды"

Прямая речь собеседника УП: "Час назад в Херсоне похитили бывшего голову Херсонской ОДА Путилова Андрея Станиславовича".

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Предыстория:

  • Сейчас Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
  • В городе также постоянно проходят митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских агрессоров уходить из города и из Украины.
  • 4 апреля Херсонский горсовет сообщил, что в захваченном российскими оккупантами Херсоне заканчиваются все запасы продовольствия, медикаментов и топлива.

 

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Темы: Херсонместная властьвойна
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