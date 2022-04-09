Украли экс-главу Херсонской ОГА – источники
Суббота, 9 апреля 2022, 11:18
Утром 9 апреля украли бывшего голову Херсонской ОГА Андрея Путилова из Херсона.
Источник: источники "Украинской правды"
Прямая речь собеседника УП: "Час назад в Херсоне украли бывшего голову Херсонской ОДА Путилова Андрея Станиславовича".
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Предыстория:
- Сейчас Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
- В городе также постоянно проходят митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских агрессоров уходить из города и из Украины.
- 4 апреля Херсонский горсовет сообщил, что в захваченном российскими оккупантами Херсоне заканчиваются все запасы продовольствия, медикаментов и топлива.