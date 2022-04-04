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В оккупированном Херсоне иссякают запасы пищи, лекарств и топлива

Денис КарловскийПонедельник, 4 апреля 2022, 17:30

В захваченном российскими оккупантами Херсоне иссякают все запасы продовольствия, медикаментов и топлива.

Источник: пресс-служба Херсонского городского совета

Дословно: "Херсон оцеплен оккупантами. Мы не можем уехать. К нам не могут заехать. В городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарствами и топливом. Остановились предприятия, многие потеряли работу. Но городские власти помогают людям, которые не могут купить себе еду.

Херсонцы поддерживают друг друга, организовывая пункты взаимопомощи, выходят на субботники, убирают город"

Детали: По данным городских властей, российские оккупанты вламываются в дома и похищают общественных деятелей, священников и даже директора городского театра.

Все митинги в поддержку Украины российские солдаты пытаются разогнать.

Городские власти убеждают, что все 300 тысяч горожан, представляющих 100 национальностей, едины в том, что "Херсон - это Украина!" и гонят российских оккупантов прочь с украинской земли.

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В пресс-службе говорят, что этнические россияне, проживавшие в городе до вторжения оккупационных войск РФ, переходят на украинский язык, чтобы не говорить на языке захватчиков.

Кроме того, на здании горсовета до сих пор висит украинский флаг размером на весь фасад.

Предыстория:

  • В воскресенье 3 апреля херсонцы вышли в очередной раз на митинг с лозунгами "Херсон - это Украина!" и c сине-желтыми флагами. Перед этим на митинге 27 марта захватчики применяли газовые гранаты против мирных протестующих.
  • Ранее сообщали о рейдах российских оккупантов в пригородах облцентра, где они отбирали у местных жителей автомобили и незаконно проверяли документы.
  • 24 марта на здании горсовета вывесили большое украинское знамя размером на весь фасад.

Темы: ХерсоноккупациягуманитаркаРосcия
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