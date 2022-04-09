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Российский суд оштрафовал мужчину за цитату Путина о войне

Елена РощинаСуббота, 9 апреля 2022, 12:45
Российский суд оштрафовал мужчину за цитату Путина о войне
Фото Артура Дмитрієва, ОВД-Инфо

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал гражданина Артура Дмитриева за плакат с цитированием слов президента России Владимира Путина о войне.

Источник: Медуза – LIVE и ОВД-Инфо LIVE

Дословно: "Цитата из Путина дискредитирует армию России! Так решил суд в Петербурге и оштрафовал на 30 тысяч рублей пикетчика Артура Дмитриева. На плакате у него была цитата из речи президента, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".

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Детали: 7 апреля в Санкт-Петербурге участника пикета Артура Дмитриева задержали и доставили в отдел полиции № 49.

На плакат он вынес слова Путина, но не подписал авторство.

 
Война принесла столько горя, что нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы
Фото Артура Дмитриева

Перед судом Дмитриев провел ночь в отделе. 

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Статья о "дискредитации" вооруженных сил РФ, по которой на него составили протокол, не подразумевает ареста и задерживать по ней больше чем на 3 часа нельзя.

Напомним: 9 мая 2021 года на Параде Победы на Красной площади Владимир Путин сказал: "Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".

24 февраля 2022 года Путин начал войну против Украины, назвав ее "специальной военной операцией". Этому предшествовало 8 лет гибридной войны РФ против Украины, оккупация Крыма и части Донбасса, а также почти год сосредоточения российских военных и техники у границ Украины.

Темы: ПутинРосcиявойнапропаганда
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