Российский суд оштрафовал мужчину за цитату Путина о войне

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал гражданина Артура Дмитриева за плакат с цитированием слов президента России Владимира Путина о войне.

Источник: Медуза – LIVE и ОВД-Инфо LIVE

Дословно: "Цитата из Путина дискредитирует армию России! Так решил суд в Петербурге и оштрафовал на 30 тысяч рублей пикетчика Артура Дмитриева. На плакате у него была цитата из речи президента, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".

Детали: 7 апреля в Санкт-Петербурге участника пикета Артура Дмитриева задержали и доставили в отдел полиции № 49.

На плакат он вынес слова Путина, но не подписал авторство.

Война принесла столько горя, что нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы Фото Артура Дмитриева

Перед судом Дмитриев провел ночь в отделе.

Статья о "дискредитации" вооруженных сил РФ, по которой на него составили протокол, не подразумевает ареста и задерживать по ней больше чем на 3 часа нельзя.

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Напомним: 9 мая 2021 года на Параде Победы на Красной площади Владимир Путин сказал: "Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".

24 февраля 2022 года Путин начал войну против Украины, назвав ее "специальной военной операцией". Этому предшествовало 8 лет гибридной войны РФ против Украины, оккупация Крыма и части Донбасса, а также почти год сосредоточения российских военных и техники у границ Украины.