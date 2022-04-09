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Google заблокировал канал Госдумы РФ на YouTube

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 13:03
Фото из Telegram Госдумы

YouTube-канал Госдумы России, которая напала на Украину, заблокировали.

Источник: Госдума в Telegram

Дословно Госдума: "Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ".

На нем было более 145 тысяч подписчиков, а наши видео суммарно набрали более 100 млн просмотров. Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами".

Детали: В то же время в Госдуме добавили, что "были готовы к этому" и предложили россиянам смотреть их на их изолированном RuTube, а также ВКонтакте и Telegram.

Предыстория: 

  • В середине марта в Госдуме не исключили, что в ближайшее время в России заблокируют доступ к YouTube.
  • В начале марта после обращения генпрокуратуры России "Роскомнадзор" заблокировал Instagram.
  • Также "Роскомнадзор" принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.

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Темы: Росcиявойнаинтернетсоцсети
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