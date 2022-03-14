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В Госдуме захотели оставить россиян уже и без YouTube

"Украинская правда"Понедельник, 14 марта 2022, 15:05

В Госдуме не исключают, что в ближайшее время в России заблокируют доступ к YouTube.

Источник: Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, которого цитируют "РИА Новости"

Детали: По словам Горелкина, блокировка YouTube может произойти, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.

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Прямая речь представителя Госдумы страны-оккупанта: "Решимость государства в вопросе блокировки Instagram – это четкий сигнал: в ближайшее время может произойти с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне".

Что было раньше: После обращения генпрокуратуры России "Роскомнадзор" заблокировал Instagram.

Ранее "Роскомнадзор" принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.

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Темы: РосcияfacebookсоцсетиГосдума
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