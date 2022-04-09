Луганская область: погибший, 4 раненых, массовые пожары
В результате обстрела россиянами жилого дома в Рубежном ранены четыре человека, в Северодонецке обнаружено тело погибшей женщины, а в Лисичанске пылают пожары.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Дословно: "Утром орки взялись за свое любимое дело – расстреливают жилые кварталы мирных городов.
В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека.
В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов.
В Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина".
Что предшествовало: Сергей Гайдай прогнозирует в ближайшее время "огромное сражение" за Донбасс, который начнется с массированного артобстрела со стороны РФ и будет включать наступление оккупантов с большим количеством танков и пехоты.