Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганская область: погибший, 4 раненых, массовые пожары

Катерина ТищенкоСуббота, 9 апреля 2022, 16:30
ГЛАВА ЛУГАНСКОЙ ОВА СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ. ФОТО С FACEBOOK

В результате обстрела россиянами жилого дома в Рубежном ранены четыре человека, в Северодонецке обнаружено тело погибшей женщины, а в Лисичанске пылают пожары.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Утром орки взялись за свое любимое дело – расстреливают жилые кварталы мирных городов.

В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека.

В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов.

В Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Сергей Гайдай прогнозирует в ближайшее время "огромное сражение" за Донбасс, который начнется с массированного артобстрела со стороны РФ и будет включать наступление оккупантов с большим количеством танков и пехоты.

Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

Россия готовит новые фейки об украинских военных – Ермак

У Зеленского назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС

видеоОткрыли насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев

видеоУкраинцы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области – ОГА

Сводка штаба: Россия готовит провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину

"Стратегическая ошибка Путина": Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом – СМИ

Все новости...
Луганская область
Враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе – ГПСУ
После удара по вокзалу вместо Краматорска эвакуации будет с трех других станций
Обстрелы в Северодонецке: загорелся дом, уточняют количество жертв
Последние новости
14:18
"Трудный случай": Ляшко пригласили на всероссийскую медицинскую конференцию
14:07
Военная техника РФ остается возле украинской границы на Сумщине - ГПСУ
13:51
Украина призывает страны ЕС и G7 повысить налоги для компаний с деятельностью в РФ
13:50
Кремль: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не принесет безопасности в Европу
13:48
Как оформить "евробляху" во время военного положения – разъяснение таможни
13:45
фотоХарьков: во дворах находят мины замедленного действия
13:35
Минфин РФ отказался от планов внутренних и внешних заимствований в 2022 году
13:34
фотоРоссияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне
13:20
видеоЗеленский попросил оружие у Южной Корее: Стоит вопрос о выживании
13:06
В РФ продавцы электроники расширяют продажу подержанных гаджетов
Все новости...