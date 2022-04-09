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Луганская область: погибший, 4 раненых, массовые пожары

Катерина ТищенкоСуббота, 9 апреля 2022, 16:30
Луганская область: погибший, 4 раненых, массовые пожары
ГЛАВА ЛУГАНСКОЙ ОВА СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ. ФОТО С FACEBOOK

В результате обстрела россиянами жилого дома в Рубежном ранены четыре человека, в Северодонецке обнаружено тело погибшей женщины, а в Лисичанске пылают пожары.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

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Дословно: "Утром орки взялись за свое любимое дело – расстреливают жилые кварталы мирных городов.

В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека.

В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов.

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В Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина".

Что предшествовало: Сергей Гайдай прогнозирует в ближайшее время "огромное сражение" за Донбасс, который начнется с массированного артобстрела со стороны РФ и будет включать наступление оккупантов с большим количеством танков и пехоты.

Темы: Луганская областьвойна
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