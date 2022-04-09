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"Найдем всех": Минцифры идентифицирует россиян, совершавших зверства в Буче и Ирпене

Валентина РоманенкоСуббота, 9 апреля 2022, 17:21
Найдем всех: Минцифры идентифицирует россиян, совершавших зверства в Буче и Ирпене
эксгумация тел в Буче. фото Дмитрия Ларина, УП

Уже идентифицированы многие оккупанты, совершавшие преступления против гражданского населения городов на Киевщине, Минцифры обещает найти всех, кто хоть раз попал на камеру.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Детали: Министр отметил, что технологии распознавания лица и искусственный интеллект позволяют найти российских оккупантов.

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Прямая речь: "На самом деле уже найдено много убийц, терроризировавших гражданских людей в Буче и Ирпене. За короткое время мы установим всю информацию об этих людях: их профили в соцсетях, где и с кем они служат и живут.

На сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив. А учитывая, как они любят выкладывать фото в интернете и количество камер в городах и домах, которые они грабили, этот вопрос очень быстро решим".

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Темы: БучавойнаКиевская областьМинцифры
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