ВСУ захватили уже более тысячи единиц техники РФ – исследователи

По данным портала Oryx, Вооруженные Силы Украины с начала войны захватили уже более 1000 единиц тяжелой военной техники и автомобилей российских оккупантов.

Источник: портал Oryx

Дословно: "Теперь визуально подтверждено, что Украина захватила 1000 автомобилей и единиц (тяжелой) военной техники из России".

Реклама:

Детали: Портал Oryx анализирует потери российской техники после ее полномасштабного нападения на Украину, подтвержденные фото- и видеодоказательствами.

По данным портала, Россия уже потеряла в войне 2693 единиц техники, из них: уничтожено – 1413, повреждено – 39, покинуто – 236, захвачено – 1005 единиц.

Что предшествовало: По состоянию на 25 марта портал Oryx сообщал, что Россия потеряла 1794 единиц техники, из них было уничтожено 877, повреждено – 34, брошено – 228, захвачено – 655.