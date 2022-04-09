Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ захватили уже более тысячи единиц техники РФ – исследователи

Катерина ТищенкоСуббота, 9 апреля 2022, 21:26
иллюстративное фото, Радио Свобода

По данным портала Oryx, Вооруженные Силы Украины с начала войны захватили уже более 1000 единиц тяжелой военной техники и автомобилей российских оккупантов.

Источник: портал Oryx

Дословно: "Теперь визуально подтверждено, что Украина захватила 1000 автомобилей и единиц (тяжелой) военной техники из России".

Детали: Портал Oryx анализирует потери российской техники после ее полномасштабного нападения на Украину, подтвержденные фото- и видеодоказательствами.

По данным портала, Россия уже потеряла в войне 2693 единиц техники, из них: уничтожено – 1413, повреждено – 39, покинуто – 236, захвачено – 1005 единиц.

Что предшествовало: По состоянию на 25 марта портал Oryx сообщал, что Россия потеряла 1794 единиц техники, из них было уничтожено 877, повреждено – 34, брошено – 228, захвачено – 655.

Темы: войнаРосcияВооруженные силы
Главное сегодня

Россия готовит новые фейки об украинских военных – Ермак

У Зеленского назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС

видеоОткрыли насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев

видеоУкраинцы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области – ОГА

Сводка штаба: Россия готовит провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину

"Стратегическая ошибка Путина": Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом – СМИ

Все новости...
война
На Харьков россияне сбрасывают бомбы на парашютах
Азовское море: россияне рассказали, как захватили сухогруз под флагом Мальты
Губернатор Курской области заявил об обстреле пограниного поста РФ
Последние новости
14:18
"Трудный случай": Ляшко пригласили на всероссийскую медицинскую конференцию
14:07
Военная техника РФ остается возле украинской границы на Сумщине - ГПСУ
13:51
Украина призывает страны ЕС и G7 повысить налоги для компаний с деятельностью в РФ
13:50
Кремль: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не принесет безопасности в Европу
13:48
Как оформить "евробляху" во время военного положения – разъяснение таможни
13:45
фотоХарьков: во дворах находят мины замедленного действия
13:35
Минфин РФ отказался от планов внутренних и внешних заимствований в 2022 году
13:34
фотоРоссияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне
13:20
видеоЗеленский попросил оружие у Южной Корее: Стоит вопрос о выживании
13:06
В РФ продавцы электроники расширяют продажу подержанных гаджетов
Все новости...