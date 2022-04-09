Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ захватили уже более тысячи единиц техники РФ – исследователи

Катерина ТищенкоСуббота, 9 апреля 2022, 21:26
ВСУ захватили уже более тысячи единиц техники РФ – исследователи
иллюстративное фото, Радио Свобода

По данным портала Oryx, Вооруженные Силы Украины с начала войны захватили уже более 1000 единиц тяжелой военной техники и автомобилей российских оккупантов.

Источник: портал Oryx

Дословно: "Теперь визуально подтверждено, что Украина захватила 1000 автомобилей и единиц (тяжелой) военной техники из России".

Реклама:

Детали: Портал Oryx анализирует потери российской техники после ее полномасштабного нападения на Украину, подтвержденные фото- и видеодоказательствами.

По данным портала, Россия уже потеряла в войне 2693 единиц техники, из них: уничтожено – 1413, повреждено – 39, покинуто – 236, захвачено – 1005 единиц.

Что предшествовало: По состоянию на 25 марта портал Oryx сообщал, что Россия потеряла 1794 единиц техники, из них было уничтожено 877, повреждено – 34, брошено – 228, захвачено – 655.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
война
Авиакатастрофа двух вертолетов: в Полтаве прощаются с погибшими экипажами Ми-8
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну
Последние новости
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Все новости...
Реклама: