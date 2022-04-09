Джонсон прогулялся по Киеву с Зеленским: встретил поклонника и получил подарок
Суббота, 9 апреля 2022, 21:59
Премьер Великобритании Борис Джонсон прошелся по Киеву с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: Офис президента.
Детали: Лидеры государств прошлись от Офиса президента до Майдана Незалежности. На углу Лютеранской и Заньковецкой к ним заговорил один из поклонников Джонсона, ему удалось обменяться несколькими предложениями с премьером, а также пожать руку.
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Также Зеленский и Джонсон встретили девушку из Харькова, подарившую им керамических петушков, которые стали известны благодаря фото Елизаветы Серватинской. На фотографии – кухонный шкаф, который уцелел после уничтожения дома в Бородянке Киевской области. А на этом шкафчике, кроме тарелок – керамический петушок.
Как известно, Джонсон прибыл в Киев с визитом в субботу.
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