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На Харьков россияне сбрасывают бомбы на парашютах

Алена МазуренкоСуббота, 9 апреля 2022, 22:05
На Харьков россияне сбрасывают бомбы на парашютах

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты сбрасывают на город бомбы на парашютах и ​​просит людей не приближаться к таким бомбам.

Источник: городской голова Харькова

Прямая речь: "Харьков столкнулся с бомбежкой новости видами бомб. Российский агрессор сбрасывает их на парашютах. Прошу вас, ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям".

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Детали: По его словам, с начала вторжения российские оккупанты уничтожили 1716 жилых домов.

С 10 апреля в Харькове увеличат количество выдачи гуманитарной помощи.

Терехов призвал горожан по возможности ночевать в бомбоубежищах.

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Напомним: Российские оккупационные войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска в зоне ООС, сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Терехов уверяет, что город хорошо вооруженный и подготовленный к обороне, а также попросил жителей не паниковать.

Темы: ХарьковРосcиявойнаоккупация
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