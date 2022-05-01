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"Счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы" – пресс-секретарь ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 00:58
Братчук, скриншот

Пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что одесская ПВО "работает очень хорошо", и счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы.

Источник: Братчук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Вчера (в субботу – ред.) вечером после 18 часов прогремели взрывы в городе, был нанесен ракетный удар по нашему аэропорту… к сожалению, есть прилеты, и взлетная полоса разрушена и не может работать, не может принимать самолеты.

На эту минуту она не подлежит ремонту, там продолжается спасательная операция".

"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы.

Хочу отметить, что известно, откуда стреляли и откуда прилетели эти крылатые ракеты в Одессу, в частности, это территория временно оккупированного Крыма. Это БРК "Бастион", ракеты типа "Оникс".

…напомню, что эти ракеты Россия использовала, когда обстреливала Сирию".

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Темы: ОдессавойнаОдесская область
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