"Счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы" – пресс-секретарь ОВА
Пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что одесская ПВО "работает очень хорошо", и счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы.
Источник: Братчук в эфире телемарафона
Прямая речь: "Вчера (в субботу – ред.) вечером после 18 часов прогремели взрывы в городе, был нанесен ракетный удар по нашему аэропорту… к сожалению, есть прилеты, и взлетная полоса разрушена и не может работать, не может принимать самолеты.
На эту минуту она не подлежит ремонту, там продолжается спасательная операция".
"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы.
Хочу отметить, что известно, откуда стреляли и откуда прилетели эти крылатые ракеты в Одессу, в частности, это территория временно оккупированного Крыма. Это БРК "Бастион", ракеты типа "Оникс".
…напомню, что эти ракеты Россия использовала, когда обстреливала Сирию".