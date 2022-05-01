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ВСУ нанесли новый удар по Змеиному: разбили 3 зенитных установки России

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 01:50
ВСУ нанесли новый удар по Змеиному: разбили 3 зенитных установки России
украинский военный, фото: ОК Юг

На южных рубежах обороны Украины Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1", 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи и 42 захватчика.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: На Николаевско-Херсонском направлении продолжается ведение боевых действий. Враг не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы.

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При новых попытках разведки обстановки беспилотниками, противник потерял еще 2 "Орлана-10" в Николаевской области. Попадания наших подразделений были сокрушительными.

В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".

Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

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Детали: Кроме того, ОК "Юг" сообщает об уничтожении 42 российских захватчиков.

По Одессе вновь нанесен ракетный удар. На этот раз с оккупированной территории Крыма ракетным комплексом "Бастион" выпущены 3 ракеты "Оникс", попавшие в взлетно-посадочную полосу. Разрушение привело к невозможности дальнейшей эксплуатации ЗПС. Пострадавших нет.

В преддверии 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил.

Так, оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираже газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к Путину с просьбой о защите от нападения украинских Вооруженных Сил.

"Предоставлением огласки этой провокации действия вражеских сил дискредитированы", - отмечают в сообщении ОК "Юг".

Корабельная группировка противника продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря и угрожает нанесением ракетных ударов по всей территории Украины.

Темы: войнаВооруженные силы
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