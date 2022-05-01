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Оккупанты оставили без связи Херсонскую и часть Запорожской области

Ирина БалачукВоскресенье, 1 мая 2022, 10:31
Фото cip.gov.ua

Российские оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей.

Источник: Госспецсвязи и российское издание ТАСС в Telegram

Дословно Госспецсвязи: "Вчера жители Херсонской и части Запорожской областей сначала ощутили перебои с интернетом и мобильной связью, а затем эти услуги исчезли на значительных территориях.

Стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах".

Детали: В Госспецсвязи отметили, что отсутствие связи и интернета "не что иное, как очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны… и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России".

Также оккупанты параллельно с отключением украинских операторов начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти.

В Госспецсвязи заявили, что это неправда, поскольку Украина всегда выступала за максимальный доступ украинцев к средствам связи.

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Там также подчеркнули, что жители оккупированных территорий могут оставаться на связи с Украиной, даже если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет.

В частности, жители могут слушать радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников. Также украинские каналы раскодированы на спутнике Hotbird 13 (частота: 11 219 МГц; поляризация: H (горизонтальная); символьная скорость: 29 900; коррекция ошибок: FEC 3/5).

Вместе с тем, украинские власти призывают всех украинцев, находящихся на оккупированных районах, по возможности переезжать в другие регионы.

Что было раньше: Украинские журналисты, ссылаясь на жителей Херсонщины, 30 апреля сообщили, что в области исчез мобильный интернет от всех украинских операторов, а также были сбои с мобильной связью.

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьмобильная связьинаугурация
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