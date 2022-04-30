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В Херсонской области исчез мобильный интернет украинских операторов - СМИ

Денис КарловскийСуббота, 30 апреля 2022, 22:30
В Херсонской области исчез мобильный интернет украинских операторов - СМИ

Украинские журналисты, ссылаясь на жителей Херсонщины, сообщают, что в области исчез мобильный интернет от всех украинских операторов, а также есть сбои с мобильной связью.

Источник: "Суспільне Херсон"

Дословно: "В Херсонской области исчезли мобильная связь и интернет всех операторов. Нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской громадах".

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Детали: Представитель Vodafone сообщил журналистам, что проблемы со связью не вызваны аварией на мощностях операторов.

Корреспонденты "Суспільне" сообщают, что в некоторых районах области работает мобильная связь от "Киевстара", но без доступа к мобильному интернету.

Предыстория:

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  • 26 апреля российские оккупанты под дулами автоматов организовали "совещание" в захваченном помещении городского совета Херсона и назначили "народными" руководителями коллаборантов Владимира Сальдо и Кирилла Стремоусова.
  • 30 апреля Сальдо заявил, что референдум об отделении захваченной Херсонщины от Украины якобы не будут проводить, зато пообещали пенсии в рублях.
  • Жители бегут из захваченных городов Херсона в соседние области.
  • Захватчики принуждают учителей в течение лета пройти подготовку по российской учебной программе в оккупированном Крыму и начать обучение школьников с осени по школьной программе, которой учат российских школьников, без украинского языка и изучения истории государства-оккупанта без упоминаний о существовании Украины.

Темы: Херсонская областьХерсоноккупациямобильная связь
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