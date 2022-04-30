В Херсонской области исчез мобильный интернет украинских операторов - СМИ

Украинские журналисты, ссылаясь на жителей Херсонщины, сообщают, что в области исчез мобильный интернет от всех украинских операторов, а также есть сбои с мобильной связью.

Источник: "Суспільне Херсон"

Дословно: "В Херсонской области исчезли мобильная связь и интернет всех операторов. Нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской громадах".

Реклама:

Детали: Представитель Vodafone сообщил журналистам, что проблемы со связью не вызваны аварией на мощностях операторов.

Корреспонденты "Суспільне" сообщают, что в некоторых районах области работает мобильная связь от "Киевстара", но без доступа к мобильному интернету.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ