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ВСУ уже демилитаризовали российскую армию на 192 самолета - данные Генштаба

Валентина РоманенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 11:07
иллюстративное фото ВСУ

Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины достигают уже 23 с половиной тысяч солдат, за сутки 30 апреля ВСУ уничтожили 300 оккупантов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23500 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1026 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 451 (+15) ед,
  • РСЗО - 151 (+0) ед,
  • средства ПВО - 80 (+3) ед,
  • самолетов – 192 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,
  • корабли /катера - 8(+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),
  • специальная техника – 32 (+0).
  • крылатые ракеты (сбиты)- 84.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Данные постоянно уточняются.

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