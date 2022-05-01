ВСУ уже демилитаризовали российскую армию на 192 самолета - данные Генштаба

Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины достигают уже 23 с половиной тысяч солдат, за сутки 30 апреля ВСУ уничтожили 300 оккупантов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 23500 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1026 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,

артиллерийских систем – 451 (+15) ед,

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 80 (+3) ед,

самолетов – 192 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,

корабли /катера - 8(+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),

специальная техника – 32 (+0).

крылатые ракеты (сбиты)- 84.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Данные постоянно уточняются.