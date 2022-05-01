ВСУ уже демилитаризовали российскую армию на 192 самолета - данные Генштаба
Воскресенье, 1 мая 2022, 11:07
Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины достигают уже 23 с половиной тысяч солдат, за сутки 30 апреля ВСУ уничтожили 300 оккупантов.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 23500 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1026 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 451 (+15) ед,
- РСЗО - 151 (+0) ед,
- средства ПВО - 80 (+3) ед,
- самолетов – 192 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,
- корабли /катера - 8(+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),
- специальная техника – 32 (+0).
- крылатые ракеты (сбиты)- 84.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
Данные постоянно уточняются.