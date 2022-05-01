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Украина уже работает над восстановлением связи в Херсонской и Запорожской областях

Ирина БалачукВоскресенье, 1 мая 2022, 11:58
Фото unsplash.com

Украинские власти работают над восстановлением мобильной связи и интернета в Херсонской и Запорожской областях.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Работы уже ведутся, связь будет восстановлена".

Детали: Министр напомнил, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

Предыстория:

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьмобильная связьинтернет
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