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Из Мариуполя в воскресенье попытаются вывезти гражданских – мэрия

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 мая 2022, 13:31
Из Мариуполя в воскресенье попытаются вывезти гражданских – мэрия

Горсовет Мариуполя сообщил, что 1 мая возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье.

Источник: горсовет Мариуполя

Дословно: "Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

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Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно".

Напомним: С "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских.       

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Темы: МариупольэвакуациявойнаРосcия
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