Из Мариуполя в воскресенье попытаются вывезти гражданских – мэрия

Горсовет Мариуполя сообщил, что 1 мая возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье.

Источник: горсовет Мариуполя

Дословно: "Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно".

Напомним: С "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских.