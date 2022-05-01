Из Мариуполя в воскресенье попытаются вывезти гражданских – мэрия
Воскресенье, 1 мая 2022, 13:31
Горсовет Мариуполя сообщил, что 1 мая возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье.
Источник: горсовет Мариуполя
Дословно: "Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити".
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Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно".
Напомним: С "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских.
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