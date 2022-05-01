Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Мариуполя в воскресенье попытаются вывезти гражданских – мэрия

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 мая 2022, 13:31

Горсовет Мариуполя сообщил, что 1 мая возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье.

Источник: горсовет Мариуполя

Дословно: "Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно".

Напомним: С "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских.       

Темы: МариупольэвакуациявойнаРосcия
Главное сегодня

Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается

Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео

Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Зеленский: Разрушенные жизни людей в Украине и украденное имущество ничего не дадут РФ

обновлено, фотоОбвал моста в Курской области РФ: власти заявили о диверсии

Россияне пытаются наступать, но несут потери – сводка Генштаба

Все новости...
Мариуполь
Обнародованы спутниковые снимки разрушенного оккупантами завода "Азовсталь"
С "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, раненых военных проигнорировали – Азов
Появилась надежда на эвакуацию из Мариуполя, горсовет ждет подтверждения
Последние новости
23:31
Лавров пожаловался, что Украина хочет гарантий сначала от Запада, а не от РФ
23:21
Экс-командующий НАТО призвал лишить Россию прав в Совбезе ООН
23:20
Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается
22:26
В Донецкой области от обстрелов погибли 4, ранены 11 жителей
22:24
США планируют финансировать оружие для Украины за счет российских олигархов
22:21
Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times
22:17
На востоке за день отбили 10 атак, за неделю – больше 60
22:00
Германия будет поставлять танки в Украину только вместе с другими государствами
21:50
Харьковщина: из-за российских обстрелов 3 погибших, 8 раненых
21:47
Россия возобновила обстрелы "Азовстали" сразу после эвакуации части людей
Все новости...