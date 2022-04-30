С "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, раненых военных проигнорировали – Азов
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь ("Калина") сообщил, что украинские бойцы достали из-под завалов на "Азовстали" 20 гражданских и передали для эвакуации на подконтрольную Украине территорию.
Источник: полк "Азов" в Telegram
Прямая речь: "Целую ночь по территории завода работала ствольная враждебная артиллерия, которая повлекла за собой новые завалы и разрушения. Режим тишины, который должен был начаться в 06.00, начался лишь в 11.00, и да, это правда, по состоянию на сейчас обе стороны придерживаются режима тишины.
С 06.00 мы ждали приезда эвакуационной колонны, которая приехала только в 18.25. По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, мы надеемся, что люди поедут в договоренном направлении, а именно Запорожье.
На данный момент проводится специальная спасательная операция силами полка "Азов", где мы из-под завалов тросами достаем гражданских людей. Мы надеемся, что процесс будет продолжен. И нам удастся эвакуировать всех гражданских.
Относительно раненых. Это люди, нуждающиеся в необходимой медицинской помощи, но нам не известно, почему их не забирают и о них совсем не идет речь об их эвакуации на подконтрольную Украине территорию.
Подчеркиваю, что мы просим прогарантировать выезд не только гражданских, но и раненых наших военнослужащих, которым необходима медицинская помощь".
Детали: В эфире одного из телеканалов украинский военный рассказал, что вероятнее всего, 30 апреля могут умереть несколько раненых военных, ведь у медиков нет ни операционной, ни оборудования, ни необходимых медикаментов.
Предыстория:
- Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди.
- Оказавшись в безвыходном положении, защитники Мариуполя призвали мир договориться процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны. В частности, морпехи просили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш и в Киеве, и в Москве предлагал, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 28 апреля выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.
- Украинские власти надеялись 29 апреля эвакуировать мирных жителей с завода "Азовсталь", а возможно и раненых бойцов. Однако в пятницу этого не произошло.