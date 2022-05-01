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Обвал моста в Курской области РФ: власти заявили о диверсии

Роман Петренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 19:29
фото с Telegram Старовойта

В Курской области страны-агрессора обрушилась конструкция железнодорожного моста, губернатор заявил о диверсии.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram

Дословно: "Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста".

"Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает".

Детали: Позже Старовойт заявил, что конструкция моста обрушилась в результате диверсии.

"К сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. Заведено уголовное дело", - сказал он.

Губернатор также опубликовал фото разрушенного моста.

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Напомним: Губернатор Курской области России 9 апреля заявлял об обстреле пограничного поста в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района.

Темы: Росcиявойнажелезная дорога
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