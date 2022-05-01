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Россияне уже задействовали всю мощь кибератак по Украине, которую только могли

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 мая 2022, 16:29
Россияне уже задействовали всю мощь кибератак по Украине, которую только могли
GETTY IMAGES

Российские кибернаступательные операции по Украине, вероятно, достигли своего максимального потенциала, сообщили в Госспецсвязи.

Источник: пресс-служба Госспецсвязи

Детали: Отмечается, что Украина все еще испытывает сильное давление в киберпространстве со стороны российских хакеров, однако, вероятно, их потенциал уже достиг своего максимума. Они уже показали все доступные инструменты и технологии.

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В ведомстве напоминают, что благодаря санкциям российские хакеры не могут развиваться так, как они развивались раньше.

Однако работники Госспецсвязи подчеркивают, что российские хакеры все еще – серьезная угроза всему миру. Не следует их недооценивать, но и не стоит переоценивать.

Они обладают высокой квалификацией и мотивацией для атак не только по Украине, но и на другие демократические страны, хотя и столкнулись с определенными ограничениями ресурсов – материальными и технологическими.

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Почему это важно: Эта информация означает, что россияне уже не ударят по украинскому киберпространству сильнее, чем атаковали до войны и после ее начала.

Между тем, Украина держит оборону в вебпространстве и не имеет значительных сбоев в работе каких-либо платформ.

Напомним: Компания Microsoft отчиталась, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере шесть групп российских хакеров произвели около 240 атак против украинских цифровых ресурсов.

Темы: хакерывойнаРосcия
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