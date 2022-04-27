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6 групп российских хакеров провели 240 атак против Украины в течение войны – Microsoft

Денис КарловскийСреда, 27 апреля 2022, 22:52
6 групп российских хакеров провели 240 атак против Украины в течение войны – Microsoft
фото иллюстративное: getty images

Компания Microsoft отчиталась, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере шесть групп российских хакеров произвели около 240 атак против украинских цифровых ресурсов.

Источник: CNN со ссылкой на отчет Microsoft

Детали: Главным выводом специалистов Microsoft является то, что российские хакерские атаки часто совпадают по времени с боевыми действиями отдельных подразделений против конкретных учреждений или объектов.

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Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора в комментарии американскому телеканалу привел пример кибератаки против центров теле- и радиовещания в разных областях, совпадающих по времени с ракетными ударами. Так случилось 1 марта, когда россияне совершили ракетный удар по телецентру на Дорогожичах в Киеве, после чего российские хакеры попытались сломать эфир всеукраинского телемарафона.

В Microsoft вспомнили об организованной кибератаке россиян в первые недели войны, когда из строя вывели инфраструктуру десятки тысяч Интернет-провайдеров в разных регионах Украины, оставив на несколько часов без доступа к сети десятки тысяч пользователей.

Также российские хакеры попытались сорвать работу одной электростанции в Украине, которая лишила бы электроснабжения около 2 миллионов человек, однако им не удалось.

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Американские чиновники заметили, что российские хакеры до сих пор не совершили широкомасштабную атаку, которая сорвала бы значимые секторы экономики или каналы коммуникации военного руководства, хотя разведка имела данные о подготовке таких планов.

В CNN подтвердили, что специалисты из Белого дома, министерства внутренней безопасности США и других агентств помогают украинским властям давать отпор российским хакерам и отслеживать их агрессивную деятельность в цифровой инфраструктуре.

Предыстория:

  • В начале апреля ФБР уничтожили инфраструктуру российских хакеров.
  • Госспецсвязи предостерегало, что российские хакеры ужесточили атаки против обычных граждан Украины, чтобы похитить их данные и захватить контроль над страницами в соцсети.
  • Британское издание The Times из своих источников в Службе безопасности Украины и американской администрации сообщало, что россиянам в кибервойне против Украины помогают правительственные хакеры Китая.
  • В марте российские хакеры попытались совершить атаку на сайт Министерства обороны Украины.

Темы: хакерыкибербезопасностьвойна
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