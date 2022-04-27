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6 групп российских хакеров провели 240 атак против Украины в течение войны – Microsoft

Денис КарловскийСреда, 27 апреля 2022, 22:52
фото иллюстративное: getty images

Компания Microsoft отчиталась, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере шесть групп российских хакеров произвели около 240 атак против украинских цифровых ресурсов.

Источник: CNN со ссылкой на отчет Microsoft

Детали: Главным выводом специалистов Microsoft является то, что российские хакерские атаки часто совпадают по времени с боевыми действиями отдельных подразделений против конкретных учреждений или объектов.

Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора в комментарии американскому телеканалу привел пример кибератаки против центров теле- и радиовещания в разных областях, совпадающих по времени с ракетными ударами. Так случилось 1 марта, когда россияне совершили ракетный удар по телецентру на Дорогожичах в Киеве, после чего российские хакеры попытались сломать эфир всеукраинского телемарафона.

В Microsoft вспомнили об организованной кибератаке россиян в первые недели войны, когда из строя вывели инфраструктуру десятки тысяч Интернет-провайдеров в разных регионах Украины, оставив на несколько часов без доступа к сети десятки тысяч пользователей.

Также российские хакеры попытались сорвать работу одной электростанции в Украине, которая лишила бы электроснабжения около 2 миллионов человек, однако им не удалось.

Американские чиновники заметили, что российские хакеры до сих пор не совершили широкомасштабную атаку, которая сорвала бы значимые секторы экономики или каналы коммуникации военного руководства, хотя разведка имела данные о подготовке таких планов.

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В CNN подтвердили, что специалисты из Белого дома, министерства внутренней безопасности США и других агентств помогают украинским властям давать отпор российским хакерам и отслеживать их агрессивную деятельность в цифровой инфраструктуре.

Предыстория:

  • В начале апреля ФБР уничтожили инфраструктуру российских хакеров.
  • Госспецсвязи предостерегало, что российские хакеры ужесточили атаки против обычных граждан Украины, чтобы похитить их данные и захватить контроль над страницами в соцсети.
  • Британское издание The Times из своих источников в Службе безопасности Украины и американской администрации сообщало, что россиянам в кибервойне против Украины помогают правительственные хакеры Китая.
  • В марте российские хакеры попытались совершить атаку на сайт Министерства обороны Украины.

Темы: хакерыкибербезопасностьвойна
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